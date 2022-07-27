Манагуа , , 13:48 — REGNUM Министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада подчеркнул важность попытки захвата казарм дворца Монкада на территории Кубы, которая состоялась в 1953 году. Об этом пишет Prensa Latina.

Денис Монкада Andrew Dalby

По его словам, это событие, несмотря на военную неудачу, послужило конкретизации действий и продолжению борьбы за свержение диктатуры Фульхенсио Батисты и достижение окончательной независимости в 1959 году.

«Этот триумф вышел за пределы границ, мотивируя организацию борьбы и поднимая антиимпериалистические знамена в Латинской Америке и Карибском бассейне», — сказал Монкада.

Он также отметил историческое совпадение борьбы Никарагуа и Кубы, поскольку в аналогичные даты оба народа вели борьбу против диктатур, господствовавших на их территориях.