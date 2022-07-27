Красноярск, , 13:47 — REGNUM В Красноярском крае перед судом предстанет воспитатель частного детского сада «Город детства» по обвинению в истязании воспитанников. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

Джованни Браголин. Плачущий мальчик (фрагмент)

По версии следствия, в марте–апреле 2022 года 30-летняя женщина, испытывая раздражение к детям, систематически применяла против четырёх их них физическую силу. Кроме того, в присутствии воспитанников она выражалась нецензурной бранью.

«Обвиняемая в инкриминируемом ей преступлении признала вину в полном объеме. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — отметили в ведомстве.

Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены в суд.