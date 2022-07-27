Тбилиси, , 13:46 — REGNUM Письмо самого крупного в Грузии бизнесмена, основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, обнародованное 27 июля, подтверждает его участие в политике. Об этом заявила журналистам депутат парламента республики от партии «Лело» Саломе Самадашвили.

Бидзина Иванишвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Грузии есть только один олигарх, его зовут Бидзина Иванишвили. Он не только активно вмешивается, но, можно сказать, направляет политику правящей команды страны. Поэтому я думаю, что это письмо ещё раз подтверждает, что «теневое правление» на сегодня является главным вызовом для этой страны», — сказала Самадашвили.

Она добавила, что недавно вернулась из США. По мнению депутата, там «нет иллюзий» в отношении Иванишвили, поэтому к нему будут «претензии» на Западе. Самадашвили также обвинила «Мечту» в нападках за «западных партнёров».

Стоит отметить, что Иванишвили в своём письме похвалил действующую власть за то, что та не позволила втянуть Грузию в конфликт с Россией. Бизнесмен также заявил, что отказ швейцарского банка выдать полагающиеся ему деньги связан с ситуацией в Грузии. Кроме того, Иванишвили подтвердил, что в марте встречался с послом США в Тбилиси Келли Дегнан по её инициативе.

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