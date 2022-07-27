Тбилиси, 27 июля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Письмо самого крупного в Грузии бизнесмена, основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, обнародованное 27 июля, подтверждает его участие в политике. Об этом заявила журналистам депутат парламента республики от партии «Лело» Саломе Самадашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Бидзина Иванишвили

«В Грузии есть только один олигарх, его зовут Бидзина Иванишвили. Он не только активно вмешивается, но, можно сказать, направляет политику правящей команды страны. Поэтому я думаю, что это письмо ещё раз подтверждает, что «теневое правление» на сегодня является главным вызовом для этой страны», — сказала Самадашвили.

Она добавила, что недавно вернулась из США. По мнению депутата, там «нет иллюзий» в отношении Иванишвили, поэтому к нему будут «претензии» на Западе. Самадашвили также обвинила «Мечту» в нападках за «западных партнёров».

Стоит отметить, что Иванишвили в своём письме похвалил действующую власть за то, что та не позволила втянуть Грузию в конфликт с Россией. Бизнесмен также заявил, что отказ швейцарского банка выдать полагающиеся ему деньги связан с ситуацией в Грузии. Кроме того, Иванишвили подтвердил, что в марте встречался с послом США в Тбилиси Келли Дегнан по её инициативе.