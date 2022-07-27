Донецк, , 13:45 — REGNUM В результате обстрела со стороны вооружённых украинских формирований в Донецке перебит газопровод и получила повреждения ЛЭП. Об этом 27 июля сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

После обстрела

«В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины — ред.) по улице Амударьинской в Петровском районе перебит газопровод, по улице Дарьяльской в Кировском районе повреждена ЛЭП», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 45 раз подвергли обстрелам территорию ДНР.