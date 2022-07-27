Салехард, , 19:54 — REGNUM Уникальные находки сделаны археологами научного центра изучения Арктики. Специалисты проводили поиски на поселении Товыгорт в бассейне реки Горная Обь. Исследования на памятнике показали, что поселение было местом регулярных встреч древних людей на протяжении нескольких столетий. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Раскопки Khavlina Valeria

Участники экспедиции в период с 20 июня по 20 июля провели два раскопа общей площадью 72 квадратных метра. В первом обнаружили несколько фрагментов орнаментированной керамической посуды начала первого тысячелетия нашей эры. Также был найден обломок ретушированного каменного орудия более раннего времени. Предполагается, что обломок принадлежит эпохе бронзы или еще более старшему периоду.

Во втором раскопе специалисты обнаружили большое количество обломков керамической посуды начала первого тысячелетия. Кроме того, было обнаружено большое кострище с десятками разбитых керамических горшков. Также были найдены специфические для древних обитателей севера Западной Сибири керамические сосуды на поддонах.

На территории было найдено множество роговых заготовок и щепы, что говорит о производстве в этом месте различных наконечников стрел, концевых накладок деревянных луков, рукоятей ножей, роговых клиньев, скребков для выделки шкур и другие предметы.

Самой необычной находкой является скопления из десятка пластин, представляющих собой наборы панциря древних воинов. На поверхности изделий видны следы износа, что свидетельствует об их использовании в комплекте доспеха.

«Прежде такие вещи в нашем регионе были известны лишь на памятнике Усть-Полуй в черте Салехарда и встречены небольшими группами на паре других объектов близкого времени. По-видимому, Товыгорт был пунктом регулярных встреч древнего населения ближайшей округи, возможно, на протяжении двух-трех столетий или дольше», — рассказал Андрей Гусев, руководитель экспедиции, старший научный сотрудник сектора истории и археологии Научного центра изучения Арктики.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудниками национального парка «Русская Арктика» в 2016 году были обнаружены фрагменты неизвестного деревянного судна. Уцелевшие части нашли на острове Восточный архипелага Большие Оранские острова, который расположен у северной оконечности Новой Земли. Из-за сложных погодных условий находку удалось вывезти только в ходе экспедиции «Арктический плавучий университет» в 2022 году.

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