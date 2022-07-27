27 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Светлана Шаповалова, , 14:18 — REGNUM Известие о повреждении и закрытии Антоновского моста в Херсоне вследствие удара вооружённых сил Украины (ВСУ) взбудоражило, но не напугало социальные сети. Люди верят в скорое завершение российской спецоперации и падение киевского режима. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Антоновский мост Yevhenii Ihnatiev

«Да еще неделю назад было понятно, что мост будет рано или поздно разрушен, всё поправимо», — считает Евгений Гущин.

«Опоры целы, остальное не критично», — поделился мнением Сергей.

«Вывод его из строя вопрос времени. Как с о. Змеиный. Хохлы не остановятся, будут бить и дальше, прорвемся», — считает Елена.

«Это не критичные повреждения. Наши военные строители и саперы быстро все восстановят», — соглашается Игорь.

«А мосты, по которым для ВСУ поставки идут, почему до сих пор целые? Инфраструктуры всё равно потом восстанавливать много придется, на данном этапе сохранять мосты и дороги, по которым идёт оружие, техника для украинской армии, ну мягко говоря нецелесообразно», — рассуждает Светлана.

«Почему спутники вражеские над территорией России и Украины еще есть? Почему наша космическая группировка не выявляет передвижения «Химер» с передачей координат воздушной разведке с последующим гарантированным уничтожением?» — спрашивает Осип.

«Чему удивляются люди в комментариях? Мы воюем с объединёнными силами Европы и США. Просто это необычная война, и они не выкладываются на всю катушку. Соперник у нас сильный и достойный, и это не Украина. Важно то, что мы неуклонно продвигаемся вперед. А тактические поражения и потери неизбежны», — рассуждает Роман Осоловский.

Специальная военная операция России по защите Донбасса 27.07.2022 © ИА REGNUM

«Специальная военная операция российских войск будет закончена, несмотря на противодействие западных стран, денацификация Украины будет выполнена!» — считает Марина Карпова.

«Разрушили мост? Долбаните по Киеву», — предлагает Станислава Герасимова.

«В бессильной злобе режим Зеленского безуспешно пытается остановить стремительное наступление освободителей из Донецка. Удар по мосту показывает полную никчёмность украинских военных. Все ракеты перехвачены, мосту нанесён незначительный ущерб. Падение Николаева и Одессы в ближайшее время неотвратимо. Массово сдающиеся в Херсоне хохлы это подтверждают. В Херсоне очереди за российскими паспортами и уже начинается мирная жизнь», — поделился мнением Слава.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля власти Херсонской области были вынуждены перекрыть движение по Антоновскому мосту после обстрела украинских войск. О том, что ВСУ выпустили по мосту в общей сложности 36 ракет из HIMARS, но лишь несколько из них долетели до моста и повредили дорожное полотно, известил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, атаки украинского режима на Антоновский мост через Днепр не смогли разрушить объект.

Читайте также: Стремоусов: лишь малая часть ракет HIMARS попала по Антоновскому мосту

Читайте также: Стремоусов: Антоновский мост в Херсоне цел