Москва, , 13:43 — REGNUM Газпром поставляет странам Европы столько природного газа, сколько это необходимо и технически возможно. Об этом заявил 27 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его мнению, неверно увязывать объёмы прокачки газа с требованиями об отмене антироссийских санкций.

«Это совершенно неправильная увязка. Во-первых, не Кремль, а «Газпром». Он является поставщиком. Во-вторых, «Газпром» поставляет столько, сколько необходимо и сколько возможно. Мы знаем, что сейчас технические возможности для прокачки стали меньше. Они сузились», — цитирует слова Пескова «Коммерсантъ».

Он пояснил, что процесс обслуживания газопровода затруднён из-за ограничений и санкций, которые ввёл Евросоюз. Санкции не позволяют оперативно менять запчасти, проводить ремонт и другие работы, установленные регламентом и необходимые для прокачки.

Ранее немецкий оператор «Северного потока» подтвердил снижение объёмов прокачки до 20% от проектной мощности трубопровода.