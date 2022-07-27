Москва, , 13:41 — REGNUM За первые пять месяцев 2022 года оборот онлайн-покупок в Москве вырос на 26%. Об этом 27 июля сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

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В период с января по май объем онлайн-покупок в городе составил 3,6 трлн рублей. Причем в некоторых сегментах сферы услуг почти все платежи осуществляются в интернете. Так, по данным контрольно-кассовой техники, в страховании доля онлайн-покупок в общем обороте достигла 91% или 133,9 млрд рублей.

«У турагентств — 79%, или 160 млрд рублей. В сфере культуры, спорта и развлечений эти показатели составили 72%, или 105,5 млрд рублей, в транспортировке и хранении — 65% или 254 млрд рублей, образовании – 61% или 28,8 млрд рублей», — сказал Ефимов.

При этом в розничной торговле жители города предпочитают совершать основную часть покупок через кассы магазинов или платежные терминалы, хотя доля интернет-платежей в этой сфере постепенно растет.

«Так, за пять месяцев этого года оборот онлайн-продаж там составил 1,1 трлн рублей — это 42% от общего числа транзакций, в то время как годом ранее его доля не превышала 30%. В здравоохранении клиенты оплачивают услуги в основном по месту их получения: в результате на транзакции в интернете здесь пришлось всего 10%, или 14 миллиардов рублей», — отметил глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

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