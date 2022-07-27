Владивосток, , 13:48 — REGNUM В Минобрнауки России отреагировали на разрастающийся в Приморье скандал, связанный с океанариумом на острове Русский — информация в сети о нарушениях не подтвердилась. По факту изложенных материалов началась проверка, сообщила корреспонденту ИА REGNUM и. о. директора Национального научного центра морской биологии им А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН — член-корреспондент РАН Инесса Дюзен.

Приморский океанариум Primocean.ru

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Приморский океанариум является филиалом Национального научного центра морской биологии им А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН.

«Океанариум подвергся жестокой провокационной атаке. Я здесь, чтобы показать зрителям, всем заинтересованным и неравнодушным людям, что состояние здоровья наших животных и состояние мест их обитания не вызывают угроз для питомцев, для тренеров, для зрителей. Я считаю, это провокацией, которую безусловно инициировал ряд должностных лиц в связи с предстоящими выборами на должность руководителя Национального научного центра морской биологии, в связи с той политикой, которую я провожу, твердой и последовательной, направленной на предотвращение и ликвидацию разных коррупционных историй. Буду здесь столько, сколько мне удастся отстаивать интересы нашей организации, интересы питомцев, наших сотрудников, нашей науки.

Я благодарна Светлане Геннадьевне Радионовой и Росприроднадзору за готовность выяснить все обстоятельства, которые послужили причиной этой недобросовестной провокационной истории. Уверена, что действия участников этого демарша, события которое порочат имидж нашей организации, вводят в заблуждение граждан, найдут правовую оценку в соответствующих органах», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники океанариума во Владивостоке, которые непосредственно работают с животными, забили тревогу из-за состояния морских обитателей и самого дельфинария. Они обратились в надзорные органы. По их словам, млекопитающие и рыбы получают травмы, заражены опасными бактериями, а руководство океанариума игнорирует требования о ремонте, а также о карантине и лечении.

Диарея у моржа, рвота у белухи, оторванная гидроизоляция в бассейнах и стафилококк в воде — шокирующие заявления с видео, фото и эмоциональными комментариями уже несколько дней распространяются в сети.