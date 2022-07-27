Вашингтон, , 14:16 — REGNUM В Сеть выложили первый кадр из драмы «Кит» режиссёра Даррена Аранофски. Об этом сообщило издание Daily Mirror 27 июля.

Брендан Фрейзер в фильме «Кит» режиссёра Даррена Аранофски Кадр из соцсетей студии A24

На опубликованной фотографии изображён Брендан Фрейзер в образе 270-килограммового мужчины, пытающегося помириться с 17-летней дочерью. Производством картины занимается студия A24, а её премьера намечена на осень 2022 года.

Напомним, «Кит» является экранизацией одноимённой пьесы Сэмюэля Д. Хантера. Вместе с Бренданом Фрейзером в фильме также сыграют Сэди Синк, Хонг Чау и Саманта Мортон.

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