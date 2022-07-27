Вашингтон, 27 июля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Сеть выложили первый кадр из драмы «Кит» режиссёра Даррена Аранофски. Об этом сообщило издание Daily Mirror 27 июля.

Кадр из соцсетей студии A24 Брендан Фрейзер в фильме «Кит» режиссёра Даррена Аранофски

На опубликованной фотографии изображён Брендан Фрейзер в образе 270-килограммового мужчины, пытающегося помириться с 17-летней дочерью. Производством картины занимается студия A24, а её премьера намечена на осень 2022 года.

Напомним, «Кит» является экранизацией одноимённой пьесы Сэмюэля Д. Хантера. Вместе с Бренданом Фрейзером в фильме также сыграют Сэди Синк, Хонг Чау и Саманта Мортон.