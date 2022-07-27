Москва, 27 июля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Сборная Египта по спортивной гимнастике хочет провести сбор вместе с российскими спортсменами на подмосковной базе «Озеро Круглое». Об этом 27 июля сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

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«Сейчас сборная Египта очень просит принять их на сбор и тренироваться вместе с российской командой на «Озере Круглом», — приводит слова Родионенко ТАСС

По её словам, египетские гимнасты планируют приехать в августе, а в настоящее время решаются организационные вопросы.

Ранее сообщалось, что российские и белорусские гимнасты вместе готовились к участию в июльском Кубке России.