Симферополь, , 13:35 — REGNUM Трёхмесячный испытательный срок необходимо ввести при назначении руководителей в органах власти. Об этом 27 июля написал в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Сергей Аксёнов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С целью повышения эффективности работы должностных лиц считаю необходимым назначать руководящий состав Республики Крым с трехмесячным испытательным сроком», — написал Аксёнов.

Глава Крыма пояснил, что трёх месяцев вполне достаточно, чтобы управленец мог показать свою эффективность. Если в ходе испытательного срока становится ясно, что человек справляется, он сможет работать дальше, в противном случае будет принято решение об увольнении.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля стало известно об увольнении с поста администрации Феодосии Андрея Лебедева. Он написал заявление об уходе по собственному желанию, проработав в должности чуть более полугода.