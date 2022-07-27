Красноярск, 27 июля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Красноярском крае вынесен приговор по делу о торговле новорожденным ребёнком. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, на скамье подсудимых оказалась 29-летняя иностранная гражданка.

Kremlin.ru В роддоме

По данным следствия, ранее девушка обратилась в одну из красноярских фирм для вынашивания, рождения ребёнка и передачи его за плату. В апреле 2020 года она родила ребёнка в краевом центре охраны материнства и детства, получив свидетельство о рождении.

«После этого злоумышленница в нотариальной конторе оформила доверенность на руководителя фирмы и его сообщников на представление интересов в любых организациях и учреждениях, в том числе на распоряжение её малолетним ребенком», — отметили в ведомстве.

Уехав за границу, обвиняемая получила за свои услуги 13 тыс. долларов. Впоследствии руководитель фирмы с сообщниками забрали ребёнка из роддома для передачи третьим лицам.

По итогам слушаний, обвиняемая приговорена к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.