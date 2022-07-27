Чебоксары, , 13:33 — REGNUM В Чувашии на проектирование нового больничного комплекса, который планируется построить в три этапа в Чебоксарском районе, выделяется более 233 млн рублей. Средства направляются из федеральной казны и республиканского бюджета. Соответствующее извещение о заключении государственного контракта опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Государственным заказчиком является казённое учреждение «Республиканская служба единого заказчика», контракт заключён с обществом «Гипроздрав» — научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха» (г. Москва).

Речь идёт о проведении инженерных изысканий, подготовке проектной и рабочей документации для строительства нового больничного комплекса БУ «Республиканская клиническая больница». Данные работы должны быть выполнены к 30 ноября 2023 года.

Цена контракта составляет233 255 364,2 рубля. Средства выделяются из федерального и республиканского бюджетов.

Как следует из документа, для строительства больничного комплекса предусмотрен участок в деревне Аркасы Синьяльского поселения Чебоксарского района. Новое учреждение здравоохранения планируется построить в три этапа. Первая очередь включает поликлинику, многопрофильный блок на 630 коек, патологоанатомический корпус, подстанцию скорой помощи, лабораторный корпус инфекционного отделения, гараж, инженерные сети, место для взлёта и посадки вертолёта.

Второй этап подразумевает строительство инфекционного корпуса на 232 койки, на третьем этапе должны быть возведены перинатальный центр на 130 коек и палатный корпус на 420 мест.