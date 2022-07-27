Чебоксары, 27 июля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Чувашии на проектирование нового больничного комплекса, который планируется построить в три этапа в Чебоксарском районе, выделяется более 233 млн рублей. Средства направляются из федеральной казны и республиканского бюджета. Соответствующее извещение о заключении государственного контракта опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Государственным заказчиком является казённое учреждение «Республиканская служба единого заказчика», контракт заключён с обществом «Гипроздрав» — научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха» (г. Москва).

Речь идёт о проведении инженерных изысканий, подготовке проектной и рабочей документации для строительства нового больничного комплекса БУ «Республиканская клиническая больница». Данные работы должны быть выполнены к 30 ноября 2023 года.

Цена контракта составляет233 255 364,2 рубля. Средства выделяются из федерального и республиканского бюджетов.

Как следует из документа, для строительства больничного комплекса предусмотрен участок в деревне Аркасы Синьяльского поселения Чебоксарского района. Новое учреждение здравоохранения планируется построить в три этапа. Первая очередь включает поликлинику, многопрофильный блок на 630 коек, патологоанатомический корпус, подстанцию скорой помощи, лабораторный корпус инфекционного отделения, гараж, инженерные сети, место для взлёта и посадки вертолёта.

Второй этап подразумевает строительство инфекционного корпуса на 232 койки, на третьем этапе должны быть возведены перинатальный центр на 130 коек и палатный корпус на 420 мест.