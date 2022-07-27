Анкара, , 13:32 — REGNUM Руководство Азербайджана подало заявку на вступление в «Исламскую восьмерку» (D-8), сообщил телеканалу TV 100 глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

МИД Турции Мелю Чавушоглу

Он заявил, что следует пересмотреть цели, которые поставили для этой международной организации к 2030 году. Участники блока обсуждают меры по его укреплению.

«Необходимо расширять D-8. Азербайджан подал заявку на членство в организации. Можем ли мы расширить организацию, сделав ее D-20?», — сказал Чавушоглу.

Турецкий министр отметил, что нужно будет уточнить критерии для тех, кто хочет войти в «Исламскую восьмерку».

Напомним, D-8 была создана в 1996 году. В настоящее время в организации председательствует Бангладеш. Также в блок, кроме Турции, входят Египет, Нигерия, Индонезия, Иран, Малайзия и Пакистан.