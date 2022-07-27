Москва, , 13:32 — REGNUM Постоянные обстрелы украинской армией Антоновского моста в Херсонской области не лишат местных жителей продовольствия. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Херсон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, объект является частью гражданской инфраструктуры, по которому осуществлялся в том числе подвоз продовольствия и других жизненно необходимых товаров. Для решения этой проблемы местные власти организовали паромную переправу через Днепр.

«Этим мостом пользовались только местные жители. Украинские военные с помощью американского оружия нанесли удар по гражданской инфраструктуре. Как следствие осложнилась доставка продуктов в Херсон, Мы налаживаем паромную переправу. Проблем с поставками продуктов в Херсон не будет», — сказал Стремоусов.

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