Донецк, , 13:31 — REGNUM Петровский район Донецка и населённый пункт Широкая Балка были обстреляны киевскими боевиками. Об этом 27 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Широкой Балки со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 13:10 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Также указывается, что в 13:13 ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив по нему четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики подвергли миномётному обстрелу город Горловка в ДНР.