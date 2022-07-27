Москва, , 13:30 — REGNUM Впервые за 20 лет Сбербанк повысит стоимость уведомлений на 10 рублей. Об этом 27 июля сообщили в кредитной организации.

Сбербанк Sberbank.ru

С 1 августа стоимость услуги будет составлять 40 или 70 рублей в месяц, в зависимости от карты.

В банке рассказали, что решение связано с двукратным увеличением объёма бизнеса за последние пять лет. В результате увеличилась активность клиентов и количество отправляемых уведомлений.

В финансовой организации добавили, что уведомления по кредитным «СберКартам» останутся бесплатными.