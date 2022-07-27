Аддис-Абеба, , 13:29 — REGNUM Страны Африки прекрасно понимают первопричины сложившейся ситуации в мировой политике, заявил 27 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Иван Шилов, ИА REGNUM

«Наши африканские коллеги прекрасно понимают первопричины того, что происходит, первопричины, которые заключаются в попытке коллективного Запада затормозить объективный исторический процесс, формирование справедливого, демократического порядка и цепляться за ускользающую перспективу так называемого однополярного мира», — заявил Лавров выступая перед представителями аккредитованного в столице Эфиопии Аддис-Абебе дипкорпуса.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров прибыл в Эфиопию 26 июля в рамках своего турне по странам Африки. До этого он был Египте, Республике Конго и Уганде.

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