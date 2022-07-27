Аддис-Абеба, 27 июля 2022, 13:29 — REGNUM Страны Африки прекрасно понимают первопричины сложившейся ситуации в мировой политике, заявил 27 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров
Сергей Лавров
Иван Шилов, ИА REGNUM
«Наши африканские коллеги прекрасно понимают первопричины того, что происходит, первопричины, которые заключаются в попытке коллективного Запада затормозить объективный исторический процесс, формирование справедливого, демократического порядка и цепляться за ускользающую перспективу так называемого однополярного мира», — заявил Лавров выступая перед представителями аккредитованного в столице Эфиопии Аддис-Абебе дипкорпуса.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров прибыл в Эфиопию 26 июля в рамках своего турне по странам Африки. До этого он был Египте, Республике Конго и Уганде.

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