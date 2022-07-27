Севастополь, 27 июля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Проект по строительству многоуровневого перехватывающего подземного паркинга с элементами торгово-развлекательного центра на улице Луначарского в Севастополе реализован не будет. Власти приняли решение отдать площадку под общественное пространство, а инвесторам предложат другую территорию. Об этом 27 июля написал в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Концепцию строительства паркинга планировалось рассмотреть 27 июля на заседании градостроительного совета.

«С учётом общественной дискуссии, которая развернулась в городе после того, как этот проект был заявлен в рамках проекта особой экономической зоны, с учётом позиции Черноморского флота, с учётом позиции части депутатов Законодательного собрания мной принято решение об отказе от реализации этого проекта», — написал Развожаев.

Он уточнил, что договор аренды данного участка будет расторгнут, а инвестору предложат альтернативные площадки для реализации проекта. Территорию же на улице Луначарского власти намерены развивать как общественное пространство.

Отметим, о проекте по строительству в историческом центре Севастополя, буквально по соседству со зданием штаба Черноморского флота, севастопольские СМИ сообщали в начале 2022 года. Инвестор намеревался построить объект на 12 тысяч кв. м, половину здания планировалось отдать под торговые площади, вторую часть — под паркинг на 170 с лишним машиномест.