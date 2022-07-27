Санкт-Петербург, , 13:27 — REGNUM За минувшую неделю стоимость продовольственных товаров в Санкт-Петербурге снизилась на 1,5%. Об этом 27 июля в своём телеграм-канале заявил вице-губернатор Алексей Корабельников.

Магазин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, прежде всего дешевеют овощи. Снижение стоимости наблюдалось и среди таких продуктов, как сахар, подсолнечное масло, мука и яйца. С другой стороны, в цене прибавили свинина и говядина.

Также в городе зафиксировали спад цен на детские товары: сокращение составило 5,1 процентных пункта. Детское питание на 0,15% стало дороже, бытовая химия — на 1,5%, а средства личной гигиены — на 2%.

Напомним, что в июне сократился темп прироста цен на капусту, картофель, помидоры, бананы и виноград. Это произошло за счёт расширения предложения овощей и фруктов в магазинах.

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