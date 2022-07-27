Аддис-Абеба, , 13:24 — REGNUM Россия готова реализовывать совместно с Эфиопией новые планы в сфере военно-технического сотрудничества. Об этом 27 июля на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Эфиопии Демеке Меконненом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Эфиопия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«У нас добрые традиции в сфере военно-технического сотрудничества. Мы сегодня подтвердили нашу готовность реализовывать новые планы в этой сфере, в том числе, конечно же, с учётом интересов наших эфиопских друзей в обеспечении своей обороноспособности», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Также Лавров сообщил о готовности Москвы развивать с Аддис-Абебой и двусторонние гуманитарные и культурные контакты, а также сотрудничество в сфере образования.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основными партнёрами России в сфере военно-технического сотрудничества остаются Китай, Индия, Алжир, Египет, Вьетнам и Мьянма.