Уфа, , 13:26 — REGNUM Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Башкирии. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Плакаты «Берегите лес!» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сообщается, что с 27 июля по 1 августа 2022 года местами в Башкирии ожидается чрезвычайная пожароопасность.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям и гостям республики не разводить костры в лесу или на торфяниках, не поджигать сухую траву.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, то в Башкирии выявили 96 фактов нарушения правил пожарной безопасности в лесах.