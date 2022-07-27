Москва, , 13:23 — REGNUM После неудачных попыток закрепиться над уровнем $102 за баррель нефть сорта Brent отступила и завершила торги 26 июля в небольшом минусе, заявил корреспонденту сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Транспортировка нефти (сс) Victoria_Borodinova

«Сегодня, 27 июля, котировки снова возвращаются выше $100, однако пока импульс восстановления выглядит довольно скромно — с начала дня нефть подрастает на 1%.

Небольшую поддержку ценам оказала отраслевая статистика из США. Отчет API отразил неожиданное сокращение запасов сырой нефти на 4 млн баррелей на прошлой неделе при прогнозе в — 1,2 млн.

Сегодня выйдет официальная статистика Минэнерго, которая после данных API не произведет впечатления на рынок, если запасы упадут менее чем на 3-4 млн баррелей.

Тем временем Китай отреагировал решительным протестом на инициативу Вашингтона о введении односторонних санкций в отношении поставок российских энергоносителей в КНР.

Днем ранее Москва заявила о готовности продавать свою нефть любой заинтересованной стране. Напряженность и неопределенность на этом фронте остается высокой, и перспектива дальнейшего сокращения поставок из РФ поддерживает рынок за счет угрозы дефицита мирового предложения.

В ближайшей перспективе ястребиный тон Федрезерва, который обнародует свое решение по ставке 27 июля вечером, может оказать негативное влияние на рынок черного золота.

Но в целом волнения по поводу высоких ставок, инфляции и экономических рисков будут и далее компенсироваться сокращением глобальных поставок. На краткосрочном горизонте Brent продолжит осциллировать вокруг отметки $100», — полагает эксперт.

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