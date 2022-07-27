Лима, , 13:21 — REGNUM Близкий сотрудник администрации перуанского президента Педро Кастильо, заместитель секретаря канцелярии президента Бедер Камачо, опроверг информацию о том, что он якобы помог бывшему секретарю лидера страны Бруно Пачеко бежать. Об этом пишет Prensa Latina.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

После обвинительных публикаций в СМИ Камачо лично отправился в прокуратуру, чтобы узнать, открыто против него какое-либо уголовное дело, и выразить свое намерение явиться, когда потребуется. В прокуратуре он узнал, что никаких дел против него не возбуждалось.

Он назвал удивительными сообщения в прессе о том, что Пачеко на допросе в прокуратуре якобы заявил, что Камачо помог ему сбежать почти три месяца назад, когда судья вынес решение о предварительном заключении, и даже отвез его на машине за город.

Камачо добавил, что пока заявления Пачеко не будут официально известны, будет много спекуляций на эту тему.

«Но я спокоен, я не помогал ни с каким побегом», — сказал Камачо, подчеркнув, что тоже не собирается бежать.

Экс-чиновник также рассказал, что он не замешан ни в каких преступлениях, спокоен и всегда работал прозрачно: «Я хотел бы, чтобы прокуратура провела бухгалтерскую проверку моих доходов и расходов. У меня нет признаков богатства, и я не взял ни копейки из национальной казны».