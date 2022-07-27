Горловка, ДНР, , 13:20 — REGNUM Киевские боевики подвергли миномётному обстрелу город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 27 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел из миномета

Отмечается, что обстрел Горловки со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 12:50 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка.