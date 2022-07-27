Москва, , 13:20 — REGNUM Украина обстреливает из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Антоновский мост в Херсонской области, чтобы запугать местных жителей. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Зрители концерта в Херсоне Пресс-служба «Русского Радио»

При этом политик отметил, что на данный момент движение по мосту приостановлено — проехать по нему транспорт может, но это не безопасно.

«Мост стратегического значения, особенно для спецоперации, не имеет. Поэтому все удары, которые наносятся — основная задача — напугать население Херсонской области», — сказал Стремоусов.

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