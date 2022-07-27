Колпино, Санкт-Петербург, 27 июля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Виктора Телицина, который напал с ножом и ранил четырех пациентов больницы №33 в Колпино. Об этом сообщили 27 июля в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) СПб. Виктор Телицин в суде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мужчина поступил в хирургическое отделение больницы с острым панкреатитом. Ранним утром 25 июля он достал нож и не менее девяти раз ударил четырех пациентов. В результате чего тяжелые травмы получил один из потерпевших, сейчас он находится в реанимации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 — пп. а, и ч.2 ст.105 УК РФ (попытка убийства двух и более лиц из хулиганских побуждений), Телицина задержали в тот же день и предъявили обвинение. 27 июля суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Телицин и защитник не возражали. Срок меры — 25 сентября», — уточнили в ОПС.