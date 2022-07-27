Москва, 27 июля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу США ввести санкции против Китая за покупку российской нефти.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Там есть законотворческая инициатива одного конгрессмена. Но будем надеяться, что она на начальной стадии так и останется», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о санкциях в отношении Китая за приобретение нефти в России внес в американский Конгресс сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио.

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