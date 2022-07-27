В центре Костромы завершился ремонт корпуса школы, простаивавшего 10 лет
Кострома, 27 июля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Костроме завершился ремонт дополнительного корпуса школы № 30, расположенного в центральной части города. Об этом сообщает департамент образования и науки Костромской области.
В здании заменили перекрытия, кровлю, окна, двери, коммуникации, провели косметический ремонт и привели в порядок прилегающую территорию. В классы поступила новая мебель и оборудование.
В обновленный корпус переедут начальные классы, которые ранее занимались в здании на улице Смоленской. Это позволит детям учиться в первую смену.
Процесс реконструкции школы был задержан более чем на год из-за сложностей с оборотными средствами и кадрами у подрядчика. Объект должны были сдать к 20 декабря 2020 года. Стоимость работ составила более 60 млн рублей. Большую часть средств в рамках государственной программы «Развитие образования» выделил федеральный бюджет.
Напомним, что параллельно в Костроме строятся ещё две школы — в посёлке Волжском и микрорайоне Новый город. Возведение зданий завершится в 2022 и 2023 годах.