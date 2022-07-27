Москва, , 14:15 — REGNUM Известный певец Прохор Шаляпин поделился мнением о непатриотично настроенных артистах. Об этом сообщил портал «Телепрограмма» 27 июля.

Прохор Шаляпин Скриншот с YouTube

«Я вообще не сторонник того, чтобы артисты впутывались в политику. Мы, артисты, все должны быть патриотами — по определению», — заявил музыкант. Он также добавил, что считает неприемлемым появление на сцене и телевидении артистов-непатриотов.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Филипп Киркоров навестил российских военных в крымском госпитале. В рамках визита музыкант поблагодарил военнослужащих и вручил им памятные подарки.

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