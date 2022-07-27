Калининград, , 13:18 — REGNUM В Калининградскую область стали прилетать более обеспеченные туристы, чей средний заработок составляет около 80 тысяч рублей. Об этом сообщили «Вести-Калининград» со ссылкой на министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака.

Город Светлогорск Дарья Драй © ИА REGNUM

«Это более обеспеченный турист. Конечно, он склонен тратить больше. Для этого у нас есть очень много возможностей. Понятно, что где-то и подросли цены, но это произошло не настолько значительно», — рассказал Ермак.

Отмечается, что региональная прибыль туристической сферы за первый квартал 2022 года выросла почти на 500 млн рублей. Однако, по сравнению с первым полугодием 2021 года, приток туристов упал на 10%.

Глава Ассоциации индустрии гостеприимства региона Ольга Тесленко уверена, что падение притока путешественников может быть связано с постоянными новостями о «блокаде» Калининграда.