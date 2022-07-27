Москва, 27 июля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Газпром поставляет в Европу столько газа, сколько возможно, при этом неправильно связывать объём поставок с отменой санкций. Об этом 27 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

На предположения о том, что Москва будет держать поставки газа в Европу на минимуме, пока Евросоюз не отменит санкции, Песков ответил: «Это совершенно неправильная увязка».

По его словам, Газпром поставляет столько газа, сколько необходимо и возможно.

Он добавил, что сейчас технические возможности для прокачки газа сузились, поскольку процесс технического обслуживания агрегатов затруднен из-за санкций, которые ввёл ЕС.

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