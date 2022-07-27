Уфа, , 13:19 — REGNUM Проверку автошкол в Башкирии поручил организовать прокурор республики Игорь Пантюшин. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры в официальном телеграм-канале.

Автошкола © ИА REGNUM

Сообщается, что поручение было дано в связи с увеличением в Башкирии случаев смертельных ДТП по вине водителей.

«В связи с участившимися случаями дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом по вине водителей транспортных средств прокурором республики Игорем Пантюшиным даны поручения организовать проверку автошкол, занимающихся обучением управлению автомобилем, а также законности выдачи лицензий организациям-перевозчикам пассажиров», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП погибли шесть человек.

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