Уфа, 27 июля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Проверку автошкол в Башкирии поручил организовать прокурор республики Игорь Пантюшин. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры в официальном телеграм-канале.

ИА REGNUM Автошкола

Сообщается, что поручение было дано в связи с увеличением в Башкирии случаев смертельных ДТП по вине водителей.

«В связи с участившимися случаями дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом по вине водителей транспортных средств прокурором республики Игорем Пантюшиным даны поручения организовать проверку автошкол, занимающихся обучением управлению автомобилем, а также законности выдачи лицензий организациям-перевозчикам пассажиров», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП погибли шесть человек.