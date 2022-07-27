Смоленск, 27 июля 2022, 13:14 — REGNUM Присвоить статус ветерана Великой Отечественной войны обязал смоленских чиновников суд по иску прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Смоленской области.
Жительница Шумячского района обратилась за помощью к прокурорам после того, как чиновники органов соцзащиты отказали женщине в присвоении звания «Ветеран Великой Отечественной войны» и выдаче соответствующего удостоверения. Причиной стало то, что у пожилого человека отсутствовали документы, которые подтверждали бы тот факт, что в годы войны она работала.
Суд удовлетворил иск прокурора, за женщиной признан статус «Ветеран Великой Отечественной войны».