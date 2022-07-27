Смоленск, , 13:14 — REGNUM Присвоить статус ветерана Великой Отечественной войны обязал смоленских чиновников суд по иску прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Смоленской области.

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Жительница Шумячского района обратилась за помощью к прокурорам после того, как чиновники органов соцзащиты отказали женщине в присвоении звания «Ветеран Великой Отечественной войны» и выдаче соответствующего удостоверения. Причиной стало то, что у пожилого человека отсутствовали документы, которые подтверждали бы тот факт, что в годы войны она работала.

«В ходе прокурорской проверки установлены и опрошены лица, которые подтвердили факт работы местной жительницы с сентября 1943 по 1946 в колхозе «Молотова» в д. Балахоновка Шумячского района Смоленской области», — сообщили в прокуратуре.

Суд удовлетворил иск прокурора, за женщиной признан статус «Ветеран Великой Отечественной войны».