Калининград, 27 июля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Из-за ограничений на автомобильный транзит в Калининградскую область множество людей лишились работы. Об этом губернатор региона Антон Алиханов заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Алиханов

«Конечно, это негативный фактор, что автотранзит закрыт. Он обеспечивал большой объём перевозок и много рабочих мест, тысячи человек сейчас лишились работы. Сначала из-за невозможности работать на европейских направлениях, а теперь на российских», — отметил губернатор.

По его словам, для многих граждан транзит в Калининградскую область был основным или вовсе единственным источником заработка. Алиханов добавил, что большинство перевозчиков проходили растаможивание в регионе, и не смогут работать на других территориях страны.

Губернатор также отметил, что снятие ограничений на железнодорожный транзит — шаг вперёд. Но хотелось бы, чтобы проблема была лишена полностью.