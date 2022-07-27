Аддис-Абеба, 27 июля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Россия и Эфиопия готовы продолжать реализовывать планы в сфере военно-технического сотрудничества, заявил 27 июля глава МИД РФ Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

«У нас добрые традиции в сфере военно-технического сотрудничества. Мы сегодня подтвердили нашу готовность реализовывать новые планы в этой сфере, в том числе с учётом интересов наших эфиопских друзей в обеспечении своей обороноспособности», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров прибыл в Эфиопию 26 июля в рамках своего турне по странам Африки. До этого он был Египте, Республике Конго и Уганде.

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