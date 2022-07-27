Калуга, 27 июля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Семь исправительных учреждений Калужской области представили свою продукцию на ярмарке товаров. Посетителям был представлен широкий ассортимент по основным направлениям: металло- и деревообработка, мебельное и швейное производство, товары народного потребления, сувениры и продукты питания. Об этом 27 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

40. fsin. gov.ru На ярмарке товаров, производимых осужденными

На ярмарке также была представлена продукция, обеспечивающая внутрисистемные, государственные и муниципальные нужды. Сегодня промышленный комплекс областного УФСИН России включает шесть Центров трудовой адаптации осужденных и одну учебно-производственную мастерскую, которые действуют в исправительных колониях Калуги, Медыни, Сухиничи, а также в лечебно-исправительном учреждении поселка Товарково.

По состоянию на 1 июля 2022 года исправительными учреждениями региона было произведено продукции и оказано услуг на сумму 118,3 млн рублей. На оплачиваемые работы привлекались 1748 человек.