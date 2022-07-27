Удмуртия экспортирует продукцию животноводства в Казахстан и Киргизию
Ижевск, 27 июля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. С начала текущего года Удмуртия экспортировала в Казахстан и Киргизию 831 тонну животноводческой продукции. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.
В частности, экспортировано 461 тонна молочной продукции, 230 тонн мяса птицы, 140 тонн кормов и кормовых добавок.
В эти же страны направлено 604,8 тыс. штук куриных яиц.
Качество и безопасность продукции подтверждены лабораторными исследованиями.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала года Удмуртия экспортировала в Японию и Корею 74,6 кг бересты и 3,31 кг соснового корня. Только в июле специалисты управления проконтролировали отправку заготовленной в Завьяловском районе бересты весом 10,5 кг, которая предназначена в Корею.
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