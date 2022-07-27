Тирасполь, 27 июля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Тирасполь прибыла делегация ООН во главе с ответственным за политические вопросы в Европе и Средней Азии Романом Шпаком. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

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«Состоялся обмен мнениями относительно текущей региональной ситуации, её влияния на переговорный процесс между Приднестровьем и Молдавией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также затронули ряд других вопросов. Они также заявили о надежде на продолжение сотрудничества для сохранения стабильности в регионе.

Напомним, после начала Россией спецоперации по денацификации Украины, в Тирасполе сообщили, что молдавская сторона приостановила переговоры по урегулированию приднестровского конфликта. Кроме того, воспользовавшись тем, что Киев закрыл границу с ПМР, власти Молдавии стали блокировать транспорт с грузами, идущими в Приднестровье.