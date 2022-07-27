Донецк, 27 июля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка. Об этом 27 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведут обстрел

Отмечается, что обстрелы Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ были зафиксированы в 12:25 (совпадает с мск) и в 12:55, и в ходе них по городу было выпущено пять и три снаряда калибра 152 мм соответственно.

Также добавляется, что в 11:56 киевские боевики выпустили три снаряда калибра 152 мм по Петровскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Антоновский мост через Днепр в Херсоне, который в ночь с 26 на 27 июля вновь обстреляли вооруженные силы Украины, будет восстановлен в ближайшее время.