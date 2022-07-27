Лашкаргах, Афганистан, , 13:09 — REGNUM В уезде Бабаджи афганской провинции Гильменд неизвестными лицами при загадочных обстоятельствах убит пожилой мужчина. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство kropekk_pl

По словам главы отдела информации и культуры провинции Гильменд Салахуддина Ага, он был убит неизвестными вооружёнными лицами в 31-м западном районе уезда Бабаджи.

Причины убийства неясны, пока в связи с преступлением никто не был задержан.

До этого в провинции Гильменд имело место много подобных преступлений, виновные в которых не были установлены и арестованы.