Уфа, 27 июля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Объемы ввода жилья в Башкирии в первом полугодии 2022 года превысили уровень января-июня 2021 года на 11,1%. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба Башстата.

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Сообщается, что в республике за счет всех источников финансирования в первом полугодии 2022 года было введено в эксплуатацию 19,2 тысяч квартир общей площадью 1488,5 тысяч кв. метров.

«На каждую 1000 жителей построен 371 кв. метр жилья. Объем введенного жилья превысил уровень января-июня 2021 г. на 11,1%», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что среди регионов России по итогам первого полугодия 2022 года по объему жилищного строительства Башкирия находится на седьмом месте, среди регионов Приволжского федерального округа — на втором месте.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что до конца текущего года в Башкирии намерены построить 3,05 млн квадратных метров жилья.