Тамбов, , 13:05 — REGNUM В 2023 году в Тамбовской области стартует программа по обеспечению жильём медицинских работников. Об этом врио главы администрации области Максим Егоров заявил на встрече с сотрудниками областной детской больницы, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.

Руководитель Тамбовщины Максим Егоров на встрече с сотрудниками областной детской больницы https://www.tambov.gov.ru/

Кадровый вопрос является одним из наиболее проблемных в сфере здравоохранения. С подачи врио главы региона эта проблема начала решаться.

По словам Максима Егорова, в 2022 году в сферу здравоохранения области придут работать почти 100 новых специалистов. Увеличена на 30% квота на поступление в медицинские вузы, а заключившим договор о целевом обучении студентам и ординаторам установлена ежемесячная стипендия Помимо этого, для врачей участковой службы предоставляется выплата в 1 млн рублей.

Особое внимание в регионе уделяется обеспечению медработников жильём, для чего разработана соответствующая программа.

«Предусмотрен комплекс мер по обеспечению медиков жильём. Так, среди принятых мер — создание регионального фонда служебного жилья, единовременные выплаты на приобретение квартир и строительство домов, компенсация арендной платы или части ипотечного кредита. Планируем начать реализацию программы со следующего года. До конца 2024 года ожидаем пополнение — 400 врачей и 600 медсестёр», — рассказал Максим Егоров.

В этом году свыше 20 млрд рублей направляется в отрасль. В числе крупнейших проектов, помимо реконструкции детской больницы, — строительство поликлиники в северной части Тамбова, ремонт поликлиники при больнице № 2 имени Святого Луки, а также шести поликлиник в городах и районах области, поставка нового оборудования и транспорта в медучреждения.