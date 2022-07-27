В Тамбовской области запустят программу по обеспечению медиков жильём
Тамбов, 27 июля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В 2023 году в Тамбовской области стартует программа по обеспечению жильём медицинских работников. Об этом врио главы администрации области Максим Егоров заявил на встрече с сотрудниками областной детской больницы, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.
Кадровый вопрос является одним из наиболее проблемных в сфере здравоохранения. С подачи врио главы региона эта проблема начала решаться.
По словам Максима Егорова, в 2022 году в сферу здравоохранения области придут работать почти 100 новых специалистов. Увеличена на 30% квота на поступление в медицинские вузы, а заключившим договор о целевом обучении студентам и ординаторам установлена ежемесячная стипендия Помимо этого, для врачей участковой службы предоставляется выплата в 1 млн рублей.
Особое внимание в регионе уделяется обеспечению медработников жильём, для чего разработана соответствующая программа.
В этом году свыше 20 млрд рублей направляется в отрасль. В числе крупнейших проектов, помимо реконструкции детской больницы, — строительство поликлиники в северной части Тамбова, ремонт поликлиники при больнице № 2 имени Святого Луки, а также шести поликлиник в городах и районах области, поставка нового оборудования и транспорта в медучреждения.