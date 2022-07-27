Москва, 27 июля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Россия в ответ на запрет RT France вещать в странах Евросоюза будет принимать аналогичные меры. Об этом сегодня, 27 июля, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

Логотип телеканала RT America

Песков подчеркнул, что реакция Кремля крайне негативная. Это наступление на свободу слова, на свободу СМИ в европейских государствах. И это вызывает обеспокоенность и сожаление.

«Разумеется, Россия примет аналогичные меры давления на западные СМИ, работающих в нашей стране. Им также будет запрещено работать в России, и здесь никакой мягкой позиции не будет», — заявил представитель Кремля.

Как сообщает ИА REGNUM, 27 июля Европейский суд общей юрисдикции отклонил иск телеканала RT France, который оспаривал решение Совета Евросоюза о запрете на вещание в связи с поддержкой спецоперации на Украине.

Читайте подробнее: RT France оспаривает в Европейском суде приостановку вещания